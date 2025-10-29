Скидки
Ингебригтсен: надеюсь, в следующем сезоне получится установить пару мировых рекордов

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, многократный чемпион Европы норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен рассказал, на каких дистанциях он будет пытаться установить новые мировые рекорды в следующем сезоне.

– В этом году я заложил хорошую основу для невероятного камбэка — надеюсь, в следующем сезоне получится установить пару мировых рекордов.

– На каких дистанциях?
– Я надеюсь побить мировые рекорды на 1500 м, одну милю и 5000 м. Если мне это удастся, я буду доволен. Нужно выбрать соревнования и даты, где будет наибольший шанс на успех.

– Уже выбрал, на каких аренах лучше всего попробовать?
– Да. Большинство стадионов хорошие, но на любом могут быть плохие условия — немного лотерея. Однако, как правило, на юге Европы надёжнее. Монако уже много лет даёт отличные результаты, Париж тоже, Силезия — очень хороший вариант. Это те соревнования, которые я рассматриваю, – приводит слова Ингебригтсена VG.no.

