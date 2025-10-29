Скидки
«Все и так знают, что мы россияне». Маринов — о нейтральном статусе на чемпионате мира

«Все и так знают, что мы россияне». Маринов — о нейтральном статусе на чемпионате мира
Комментарии

Российский гимнаст Даниел Маринов, выигравший бронзовую медаль на минувшем на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии, рассказал, были ли у него сомнения насчёт участия в турнире в нейтральном статусе.

– Россиян допустили на ЧМ в нейтральном статусе. Были какие-то сомнения по этому поводу?
– Это общая позиция федерации. Нам выдали листы, где надо было подтвердить готовность выступить в нейтральном статусе. Я поставил подпись. Во-первых, посчитал, что в нынешних условиях не предам страну своим выступлением на ЧМ – все и так знают, что мы россияне. Во-вторых, очень хотелось воспользоваться шансом выступить на первом чемпионате мира в моей жизни, — приводит слова Маринова «Спорт Бизнес Online».

