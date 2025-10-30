Гимнаст Карцев рассказал о поддержке со стороны FIG после травмы руки

Российский гимнаст Александр Карцев поделился подробностями общения с представителем Международной федерации гимнастики на ЧМ-2025. В Джакарте россиянин травмировал руку во время опробования снарядов перед стартом соревнований, а представитель FIG пожелал ему выздоровления.

«Ко мне представитель международной федерации подошёл и сказал, что ему было очень жаль, что я не вышел на ковёр, что на опробовании я показал очень красивую гимнастику. И добавил, чтобы я побыстрее возвращался, что они все очень этого ждут.

Всё случилось на опробовании, покрытие ковра было непривычным для меня, а в вольных я достаточно сложную программу для чемпионата мира подготовил. Получилось так, что ноги немного в конце подсели, я делал два бланжа, и потом случилась, наверное, техническая ошибка. Я приземлился на ноги и потом рукой о ковёр ударился. Почувствовал боль, но не обратил на неё большого внимания. На следующее утро был небольшой отёк, я выпил обезболивающих таблеток и подумал, что всё должно быть в порядке. Пошёл, потренировался, состояние хорошее было, все мною были довольны. Потом на следующее утро просыпаюсь, а у меня очень сильно распухла рука.

У меня вывих пястной кости. На данный момент опухоль спала, остался только синяк. Нужно приехать домой и сделать МРТ, и потом уже станет понятно, что делать дальше. Не знаю, когда выступлю теперь, восстановление мы не будем форсировать 100%. Очень тяжёлые ночи были после того, как приняли решение не выступать, потому что рука была очень в плохом состоянии. Получалось, что подвёл всех, кто со мной работал, кто за меня болел. Очень обидно, что я даже не вышел, не смог показать ту гимнастику, которую готовил», — приводит слова Карцева ТАСС.