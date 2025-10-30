Скидки
«Не всё зависит от МОК». Родионенко — о допуске россиян к ОИ

«Не всё зависит от МОК». Родионенко — о допуске россиян к ОИ
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением о том, насколько Международный олимпийский комитет (МОК) влияет на вопрос допуска российских спортсменов к Олимпийским играм.

«Нас прекрасно принимали, это отмечали все ребята. Пусть мы были без опознавательных знаков, флага и гимна, все знали, что мы из России. Громко кричали, в том числе на русском. Не было никаких неприятных инцидентов в ходе чемпионата мира. Хотя отмечу, что дворец не был заполнен до конца, ажиотажа не получилось. Следил ли МОК за турниром? Конечно, и, надеюсь, там сделают правильные выводы. Но в то же время мы понимаем, что не всё зависит от МОК, совсем другие люди играют роль в вопросе допуска. Мы же видим, как зимников не пускают на ОИ-2026. Этим всё сказано», – приводит слова Родионенко «ВсеПроСпорт».

На прошедшем чемпионате мира – 2025 в Джакарте (Индонезия) российские гимнасты завоевали четыре медали. Ангелина Мельникова стала чемпионкой в многоборье и в опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях. Даниел Маринов стал бронзовым призёром в соревнованиях на брусьях.

Российские гимнасты принимали участие в чемпионате мира в нейтральном статусе.

