Исполком ВФЛА рекомендовал кандидатуру главного тренера сборной России по лёгкой атлетике

Исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал Светлану Абрамову в качестве кандидата на пост нового главного тренера сборной команды России по лёгкой атлетике, сообщается в пресс-релизе.

Абрамова — заслуженный тренер России, подготовившая серебряного призёра Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы Анжелику Сидорову. Абрамова более 10 лет работала старшим тренером сборной России по прыжкам с шестом.

Кандидатура Абрамовой будет предложена для утверждения в министерство спорта Российской Федерации.

Российские легкоатлеты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.