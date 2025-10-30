Скидки
Исполком ВФЛА рекомендовал кандидатуру главного тренера сборной России по лёгкой атлетике

Исполком ВФЛА рекомендовал кандидатуру главного тренера сборной России по лёгкой атлетике
Исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал Светлану Абрамову в качестве кандидата на пост нового главного тренера сборной команды России по лёгкой атлетике, сообщается в пресс-релизе.

Абрамова — заслуженный тренер России, подготовившая серебряного призёра Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы Анжелику Сидорову. Абрамова более 10 лет работала старшим тренером сборной России по прыжкам с шестом.

Кандидатура Абрамовой будет предложена для утверждения в министерство спорта Российской Федерации.

Российские легкоатлеты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.

Российские легкоатлеты внезапно стали миллионерами. Правда, пока только на бумаге
Российские легкоатлеты внезапно стали миллионерами. Правда, пока только на бумаге
