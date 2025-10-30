Садулаев: Анкалаеву не нужно было выходить на реванш с Перейрой. Он мог диктовать правила

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев высказался о травме соотечественника Магомеда Анкалаева перед его реваншем с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся 5 октября на турнире UFC 320. Бой завершился победой Поатана техническим нокаутом в первом раунде.

— Магомед не просто боец, он мой товарищ, друг. Мы вместе боролись в Дагестане, когда я там жил. Был уверен, что он выиграет, но мне сказали, у него травма, поломанное ребро. Моё мнение: ему не нужно было выходить, если у него травма, тем более он чемпион. Это им нужно подстраиваться под него, он может свои правила диктовать, потому что пояс у него. В этом у них есть привилегия в сравнении с олимпийскими видами спорта. У нас назначен день, например, чемпионат мира или Олимпийские игры. У тебя не спрашивают, есть ли травма или нет, будь готов.

Он чемпион, ему есть, что диктовать. Не с той ноги встал или без настроения проснулся, можешь сняться, готовиться к следующему разу.

— Вернётся?

— Он человек с характером, вернётся ещё сильнее, — сказал Садулаев в видео на YouTube-канале «Ушатайка».