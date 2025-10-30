Климент Колесников опубликовал пост в честь дня тренера

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (2020), двукратный чемпион мира (2025) и многократный чемпион Европы по плаванию Климент Колесников опубликовал в соцсети пост, где поздравил своих тренеров с профессиональным праздником.

Ежегодно в России день тренера отмечается 30 октября.

«Хочу поздравить своих тренеров Дмитрия Геннадьевича Лазарева и Дарью Евгеньевну Стратилатову с Днём тренера! Спасибо вам за ваши терпение, поддержку и мудрость.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма и сил в этом нелёгком деле! Огромная благодарность вам за всё», — написал Колесников у себя в телеграм-канале.