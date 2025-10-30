Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Климент Колесников опубликовал пост в честь дня тренера

Климент Колесников опубликовал пост в честь дня тренера
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (2020), двукратный чемпион мира (2025) и многократный чемпион Европы по плаванию Климент Колесников опубликовал в соцсети пост, где поздравил своих тренеров с профессиональным праздником.

Ежегодно в России день тренера отмечается 30 октября.

«Хочу поздравить своих тренеров Дмитрия Геннадьевича Лазарева и Дарью Евгеньевну Стратилатову с Днём тренера! Спасибо вам за ваши терпение, поддержку и мудрость.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма и сил в этом нелёгком деле! Огромная благодарность вам за всё», — написал Колесников у себя в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Приближаюсь к этому». Колесников — о покупке машины мечты
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android