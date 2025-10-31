World Athletics обнаружила хищения со стороны сотрудников на сумму более чем € 1,5 млн

Финансовый департамент Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) обнаружил систематические хищения со стороны нескольких сотрудников организации на общую сумму более чем € 1,5 млн.

«К сожалению, корпоративные кражи происходят в организациях по всему миру и во всех отраслях на разных уровнях. Самое главное — выявить их, проанализировать, как это могло произойти, а затем внедрить новые процессы и усилить контроль, чтобы подобное не повторилось. Именно это мы и сделали», — приводит слова главы World Athletics Себастьяна Коу официальный сайт организации.

Отмечается, что хищение было обнаружено в ходе первого ежегодного аудита под контролем нового финансового руководства. В ходе дополнительной независимой проверки других нарушений выявлено не было. Подробные материалы дела подготовлены и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы для проведения уголовного расследования.