«Морально сил немного не хватило». Ярослава Магучих — об итогах сезона-2025

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих высказалась о своих результатах в сезоне-2025.

«Я впервые почувствовала, что просто не хочу идти на тренировку. Ты выходишь только потому, что знаешь: без работы ничего не получится. Три года подряд — сборы, соревнования, перелёты, месяц дома, и морально сил немного не хватило», — приводит слова Магучих «Суспiльне Спорт».

В этом сезоне Магучих завоевала бронзу на чемпионате мира в Токио и первенстве мира в помещении. Также на счету спортсменки золото на чемпионате Европы в помещении и серебро в финале «Бриллиантовой лиги».

Новости. Другие
