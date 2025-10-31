«История, выходящая за рамки». Тренер по подготовке альпинистов — о гибели Наговициной

Руководитель учебно-методической комиссии Федерации альпинизма России и старший тренер УТС по подготовке общественных альпинистов-спасателей Сергей Леонкин высказался о гибели российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы.

«Эта история проходила за территорией РФ. Наше МЧС никак не могло принять участие в спасательной операции, даже если бы очень этого хотело. При этом местные спасатели участвовали. Федерация альпинизма России тоже прикладывала все усилия.

Наталья Наговицина — не новичок, которая не первый раз была на такой горе. Она абсолютно точно знала, куда идёт и чем это, увы, может обернуться. Это не та история, когда человеку из офиса пообещали сводить на Победу и спустить обратно. Нет, она знала, чем это может закончиться.

Не надо воспринимать всех альпинистов как суицидников. У нас в стране тысячи людей катаются на мотоциклах, занимаются дайвингом, что тоже не менее опасный вид спорта. Пик Победы — вообще одно из сложнейших восхождений на постсоветском пространстве. Возможно, два десятка человек в год оттуда спускаются живыми. Это история, выходящая за рамки, она не про массмаркет, а наоборот — раскрученная в СМИ. И получилась яркой только потому, что Наговицина там застряла, долго страдала и долго её спасали. История, которую снимали, о которой можно было писать, там летали дроны», — сказал Леонкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.