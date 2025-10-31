Скидки
«Трудовые Резервы» и ВФЛА создадут корпоративную лигу по лёгкой атлетике

«Трудовые Резервы» и ВФЛА создадут корпоративную лигу по лёгкой атлетике
В Москве прошёл Всероссийский форум «КорпСпорт–2025». Спикеры подчеркнули значимость корпоративного спорта, обсудили его социальный аспект, роль в усилении привлекательности HR-бренда и многое другое. Одним из ключевых инфоповодов стало то, что ВФСО «Трудовые Резервы» и Всероссийская федерация лёгкой атлетики создадут совместную корпоративную лигу. Об этом на пленарной сессии рассказал исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

«Лига лёгкой атлетики, которую мы создаём вместе с «Трудовыми Резервами» — это новый формат для развития корпоративного спорта. Она поможет нам масштабировать легкоатлетические соревнования с участием компаний и вовлечь в наш вид спорта ещё больше людей», — поделился Борис Ярышевский.

По словам модератора пленарной сессии, президента ВФСО «Трудовые Резервы» Ильи Галаева, спорт перестал быть привилегией профессионалов, а любительские соревнования приобретают всё большую социальную значимость и масштабируются.

«Сегодня беговые дорожки парков, веломаршруты, футбольные поля и хоккейные корты заполняют люди самых разных профессий и возрастов. Любительский спорт переживает настоящий бум — и это не просто мода, а фундаментальный сдвиг в культуре заботы о себе и сообществе. Мы привыкли думать, что тренды задают крупные бренды или звёзды. Но сегодня всё чаще инициаторами становятся именно локальные спортивные сообщества, корпоративные клубы и даже отдельные энтузиасты», — отметил Илья Галаев.

