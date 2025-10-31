Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям в нейтральном статусе, следует из пресс-релиза организации.

Сообщается, что была удовлетворена апелляция Федерации санного спорта России (ФССР) в отношении Международной федерации санного спорта (FIL). Коллегия CAS приняла решение об отмене запрета на участие на соревнованиях нейтральных спортсменов.

«Коллегия CAS сочла, что полное исключение российских спортсменов не является соразмерной мерой для достижения единственной цели, преследуемой FIL (обеспечение безопасности в гонках), поскольку можно было бы найти дополнительные меры для обеспечения безопасности в случае участия российских спортсменов», — говорится в релизе.