Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

CAS постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям

CAS постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям в нейтральном статусе, следует из пресс-релиза организации.

Сообщается, что была удовлетворена апелляция Федерации санного спорта России (ФССР) в отношении Международной федерации санного спорта (FIL). Коллегия CAS приняла решение об отмене запрета на участие на соревнованиях нейтральных спортсменов.

«Коллегия CAS сочла, что полное исключение российских спортсменов не является соразмерной мерой для достижения единственной цели, преследуемой FIL (обеспечение безопасности в гонках), поскольку можно было бы найти дополнительные меры для обеспечения безопасности в случае участия российских спортсменов», — говорится в релизе.

Материалы по теме
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android