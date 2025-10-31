CAS отказал в нейтральном статусе конькобежке Дарье Качановой из-за связи с ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской конькобежки Дарьи Качановой на отказ в предоставлении нейтрального статуса для участия на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, следует из пресс-релиза организации.

«Апелляция от 4 июня оспаривает решение ISU от 12 мая 2025 года, которым спортсменке отказали в нейтральном статусе для участия в отборочных соревнованиях на ОИ-2026. Этот отказ был основан на отчёте, в котором

описывалась связь Качановой с московским ЦСКА», — говорится в релизе.

Ранее CAS постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям в нейтральном статусе.