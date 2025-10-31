Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

CAS отказал в нейтральном статусе конькобежке Дарье Качановой из-за связи с ЦСКА

CAS отказал в нейтральном статусе конькобежке Дарье Качановой из-за связи с ЦСКА
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской конькобежки Дарьи Качановой на отказ в предоставлении нейтрального статуса для участия на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, следует из пресс-релиза организации.

«Апелляция от 4 июня оспаривает решение ISU от 12 мая 2025 года, которым спортсменке отказали в нейтральном статусе для участия в отборочных соревнованиях на ОИ-2026. Этот отказ был основан на отчёте, в котором
описывалась связь Качановой с московским ЦСКА», — говорится в релизе.

Ранее CAS постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Материалы по теме
CAS постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android