Ян Непомнящий сохранил 19-е место в рейтинге ФИДЕ, Горячкина осталась лучшей из россиянок

35-летний российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил 19‑е место в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), опубликованном на сайте организации.

Его рейтинг по классическим шахматам за последний месяц составляет 2732.

Список продолжает возглавлять норвежский шахматист Магнус Карлсен с 2839 очками. Далее на второй и третьей строчках соответственно располагаются американцы Хикару Накамура (2813) и Фабиано Каруана (2795). Действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу с показателем 2763 расположился на девятой строчке.

Другие россияне в рейтинге: Дмитрий Андрейкин — 29‑й (2710), Пётр Свидлер — 40‑й (2682), Андрей Есипенко — 41‑й (2681), Даниил Дубов — 45‑й (2674), Володар Мурзин — 64‑й (2655), Александр Грищук — 65‑й (2654).

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2620). Россиянка Александра Горячкина — пятая (2540), Екатерина Лагно — девятая (2517).

