Главный тренер сборной России по велотреку подвёл итоги ЧМ-2025

Главный тренер российской сборной по велоспорту на треке Андрей Кубеев поделился эмоциями от прошедшего в Сантьяго (Чили) чемпионата мира — 2025. Он подчеркнул, что лидеры команды Алина Лысенко и Яна Бурлакова выступили успешно.

«На моей памяти не было, что две спортсменки входят в топ-4 [Алина Лысенко и Яна Бурлакова], плюс Екатерина Евланова ещё 14 место завоевала, – это очень высокий результат для женского спринта.

Та спортсменка, которая претендовала на самые высшие места, немка, впервые встретилась со спортсменкой нашей команды – Екатериной. Екатерина, правда, ей мило дала возможность продолжать эту борьбу, но немка дальше наткнулась на нашу Алину. Алина уже пожадничала, не оставила ей никаких шансов», — приводит слова Кубеева пресс-служба велокоманды «Марафон-Тула».

Лысенко на ЧМ-2025 завоевала бронзу в спринте, а Бурлакова — серебро в гите на 1000 м.

