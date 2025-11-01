В возрасте 86 лет не стало рекордсмена мира в прыжках с шестом Пентти Никулы

30 октября стало известно о кончине бывшего финского легкоатлета, 86-летнего прыгуна с шестом Пентти Никулы. Об этом сообщили в Ilta-Sanomat.

В 1962 году на чемпионате Европы в Белграде (Сербия) Никула установил мировой рекорд, преодолев отметку в 4,94 м. Он также стал первым в истории спортсменом, который преодолел планку в 5 м в закрытом помещении, но на тот момент результаты под крышей не считались официальными.

Пентти Никула также являлся обладателем четырёх европейских рекордов. Шестовик стал седьмым на Олимпийских играх 1964 года в японском Токио.

Действующим мировым рекордсменом в прыжках с шестом является швед Арман Дюплантис, который преодолел отметку в 6,30 м.