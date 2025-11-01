Российские гандболисты разгромили сборную Ирака на международном турнире в Минске

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над сборной Ирака в первом матче международного турнира в Минске (Беларусь). Счёт — 37:20.

Со стартового свистка россияне завладели инициативой. Первый тайм остался за отечественными гандболистами, которые ушли на перерыв с двукратным отрывом от соперников — 20:10. Лидером по числу забитых мячей в ворота иракцев стал Дмитрий Ионов — шесть голов. У Андрея Волхонского, Ивана Ерканова, Даниила Москаленко и Ивана Шлеменко четыре гола, у Александра Ермакова — три.

Сегодня, 1 ноября, в 12:00 по московскому времени сборная России сыграет со сборной Беларуси.