Дегтярёв заявил об обязанности FIL допустить российских саночников к отбору на ОИ-2026

Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене запрета Международной федерации санного спорта на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Он отметил, что FIL теперь обязана допустить россиян к отбору на Олимпиаду-2026.

«FIL обязана имплементировать указанное решение и обеспечить возможность для российских спортсменов принять участие в международных соревнованиях, в том числе отборочных к Олимпийским играм 2026 года в соответствии с теми принципами, которые были утверждены Исполкомом МОК 19 сентября 2025 года.

Наравне с аналогичными решениями по бобслею и настольному теннису это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России. Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских лыжников и других наших спортсменов на участие в международных соревнованиях», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.