Российские гандболисты переиграли Беларусь-2 на турнире в Минске

Мужская сборная России по гандболу с разницей в один мяч обыграла вторую сборную Беларуси в очередном матче международного турнира в Минске. Счёт — 28:27. Первый тайм остался за белорусами. За российскую команду восемь мячей забросил Иван Зинейкин, у Александра Ермакова и Евгения Никановича — по шесть забитых голов, а Иван Шельменко отметился пятью мячами.

Гандбол. Международный турнир в Минске, мужчины:

Россия — Беларусь-2 — 28:27 (9:13).

Завтра, 2 ноября, в 14:30 по московскому времени сборная России сыграет с основной сборной Беларуси. Ранее россияне разгромили мужскую сборную Ирака. Счёт — 37:20.