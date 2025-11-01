Скидки
Лала Крамаренко объявила о возвращении в спорт

Лала Крамаренко объявила о возвращении в спорт
Российская гимнастка Лала Крамаренко объявила о возвращении в спорт. Об этом она рассказала в выпуске проекта «Элемент Батыршиной».

«Я хочу именно в вашей программе сказать, что я официально возвращаюсь в спорт», — сказала Крамаренко в интервью на проекте.

В начале 2025 года тренер Крамаренко Ирина Винер заявила, что гимнастка перенесла неудачную операцию на колене в 2024 году, однако позднее эта информация была опровергнута. В феврале 2025 года Крамаренко допустила, что может завершить карьеру, если восстановление здоровья не получится достаточно качественным.

20-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей.

