«Газпром-Югра» разгромил «Тюмень» в матче Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 1 ноября, в рамках группового турнира мини-футбольной Суперлиги-2025/2026 в Югорске состоялся матч между клубом «Газпром-Югра» из Югорска и «Тюменью». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев площадки.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
6 : 2
Тюмень
Тюмень
1:0 Шуклецов – 21'     2:0 Щимба – 22'     2:1 Батырев – 23'     3:1 Жилван – 25'     3:2 Батырев – 28'     4:2 Понкратов – 36'     5:2 Понкратов – 37'     6:2 Понкратов – 38'    

«Газпром-Югра» занимает второе место в чемпионате. В активе команды 41 очко по итогам 20 матчей. В текущем сезоне югорский клуб одержал 13 побед. «Тюмень» занимает шестую строчку турнирной таблицы, одержав 10 побед в 18 матчах, набрав при этом 30 очков.

Действующим чемпионом России является «Ухта», которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра».

