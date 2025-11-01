«Газпром-Югра» разгромил «Тюмень» в матче Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 1 ноября, в рамках группового турнира мини-футбольной Суперлиги-2025/2026 в Югорске состоялся матч между клубом «Газпром-Югра» из Югорска и «Тюменью». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев площадки.

«Газпром-Югра» занимает второе место в чемпионате. В активе команды 41 очко по итогам 20 матчей. В текущем сезоне югорский клуб одержал 13 побед. «Тюмень» занимает шестую строчку турнирной таблицы, одержав 10 побед в 18 матчах, набрав при этом 30 очков.

Действующим чемпионом России является «Ухта», которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра».