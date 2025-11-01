«Газпром-Югра» разгромил «Тюмень» в матче Суперлиги-2025/2026
Поделиться
Сегодня, 1 ноября, в рамках группового турнира мини-футбольной Суперлиги-2025/2026 в Югорске состоялся матч между клубом «Газпром-Югра» из Югорска и «Тюменью». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев площадки.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
6 : 2
Тюмень
Тюмень
1:0 Шуклецов – 21' 2:0 Щимба – 22' 2:1 Батырев – 23' 3:1 Жилван – 25' 3:2 Батырев – 28' 4:2 Понкратов – 36' 5:2 Понкратов – 37' 6:2 Понкратов – 38'
«Газпром-Югра» занимает второе место в чемпионате. В активе команды 41 очко по итогам 20 матчей. В текущем сезоне югорский клуб одержал 13 побед. «Тюмень» занимает шестую строчку турнирной таблицы, одержав 10 побед в 18 матчах, набрав при этом 30 очков.
Действующим чемпионом России является «Ухта», которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра».
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
18:31
-
16:00
-
14:44
-
14:12
-
12:37
-
11:29
-
10:05
-
09:44
-
09:32
-
04:07
- 31 октября 2025
-
18:32
-
18:13
-
11:39
-
10:48
-
09:38
-
09:23
- 30 октября 2025
-
21:45
-
17:55
-
17:20
-
12:47
-
11:13
- 29 октября 2025
-
19:12
-
18:30
-
17:31
-
13:08
-
12:11
- 28 октября 2025
-
16:03
-
15:02
-
13:41
-
12:04
-
12:01
-
11:10
- 27 октября 2025
-
18:19
-
15:24
-
13:32