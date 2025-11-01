ЛКС разгромил действующего чемпиона «Ухту» в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026
Сегодня, 1 ноября, в рамках группового турнира мини-футбольной Суперлиги-2025/2026 в Липецке состоялся матч между клубом ЛКС из Липецка и «Ухтой». Матч завершился с разгромным счётом 6:2 в пользу хозяев площадки.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
ЛКС
Липецк
Окончен
6 : 2
Ухта
Ухта
0:1 Денисов – 1' 1:1 Феликс – 4' 2:1 Андреев – 5' 3:1 Елисеев – 15' 4:1 Шакиев – 21' 4:2 Бойцов – 28' 5:2 Шакиев – 32' 6:2 Родин – 40'
ЛКС занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 19 очков по итогам 17 матчей. В текущем сезоне липецкий клуб одержал шесть побед. «Ухта» занимает пятую строчку турнирной таблицы, одержав 12 побед в 19 матчах, набрав при этом 36 очков.
Действующим чемпионом России является «Ухта», которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра».
