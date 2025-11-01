Скидки
ЛКС разгромил действующего чемпиона «Ухту» в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026

Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в рамках группового турнира мини-футбольной Суперлиги-2025/2026 в Липецке состоялся матч между клубом ЛКС из Липецка и «Ухтой». Матч завершился с разгромным счётом 6:2 в пользу хозяев площадки.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
ЛКС
Липецк
Окончен
6 : 2
Ухта
Ухта
0:1 Денисов – 1'     1:1 Феликс – 4'     2:1 Андреев – 5'     3:1 Елисеев – 15'     4:1 Шакиев – 21'     4:2 Бойцов – 28'     5:2 Шакиев – 32'     6:2 Родин – 40'    

ЛКС занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 19 очков по итогам 17 матчей. В текущем сезоне липецкий клуб одержал шесть побед. «Ухта» занимает пятую строчку турнирной таблицы, одержав 12 побед в 19 матчах, набрав при этом 36 очков.

Действующим чемпионом России является «Ухта», которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра».

Новости. Другие
