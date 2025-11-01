ЛКС разгромил действующего чемпиона «Ухту» в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 1 ноября, в рамках группового турнира мини-футбольной Суперлиги-2025/2026 в Липецке состоялся матч между клубом ЛКС из Липецка и «Ухтой». Матч завершился с разгромным счётом 6:2 в пользу хозяев площадки.

ЛКС занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 19 очков по итогам 17 матчей. В текущем сезоне липецкий клуб одержал шесть побед. «Ухта» занимает пятую строчку турнирной таблицы, одержав 12 побед в 19 матчах, набрав при этом 36 очков.

Действующим чемпионом России является «Ухта», которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра».