Велогонщик Яковлев ответил на вопрос, почему Россия в спорте отстранена, а Израиль – нет

Велогонщик Яковлев ответил на вопрос, почему Россия в спорте отстранена, а Израиль – нет
Комментарии

Бывший российский трековый гонщик Михаил Яковлев, который ныне выступает за Израиль, объяснил, почему российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

– Не могу не спросить вас о том, что израильские спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, несмотря на конфликт в Газе. В то же время россиян отстранили. Какая у вас позиция на этот счёт?
– Это две разные вещи. Россия напала на Украину и начала специальную военную операцию (высказывание изменено в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»), а Израиль – нет, Израиль защищается, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

