«Писали, что меня найдут в мусорных баках». Яковлев – об угрозах израильским спортсменам

Бывший российский трековый гонщик Михаил Яковлев, который ныне выступает за Израиль, рассказал об угрозах.

– Вы ведь ездили на турниры с охраной из-за сложностей на фоне израильско-палестинского конфликта. Возникают ли проблемы с безопасностью на турнирах сейчас?

– Сейчас ситуация стала намного хуже. Мне до сих пор оставляют комментарии в социальных сетях. Пишут, что евреи – это тараканы, мыло какое-то. В Чили ездил, и мне писали, что меня найдут в мусорных баках. Очень много получал угроз, негативных комментариев. В первое время я их удалял, а потом забил – слишком много их. Мне такое даже пишут под постом о моём первом тренере – Валентине Андреевиче Любовицком, который скончался.

Секьюрити у нас становится всё больше и больше. Когда-то я хотел поехать в Индонезию и Египет, но сейчас это невозможно. Кстати, на ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезию не поехал наш олимпийский чемпион Артём Долгопят. У меня будет чемпионат Европы в Турции с 1 по 5 февраля 2026 года. И, наверное, я туда не поеду.

– Шоссейная команда Israel Premier Tech вообще вынуждена были поменять название и прописку из-за протестов.

– У меня похожая история, да, но не такая масштабная, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.