Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Дороже, чем в Москве». Бывший российский велогонщик Яковлев – о жизни в Израиле

«Дороже, чем в Москве». Бывший российский велогонщик Яковлев – о жизни в Израиле
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский трековый гонщик Михаил Яковлев рассказал о жизни в Изариле. Спортсмен с 2022 года представляет Израиль на международных стартах.

– Сложно было привыкать к жизни в Израиле?
– Да, как и любому, кто переезжает в другую страну. Здесь говорят на другом языке, жаркий климат и очень дорого. Дороже, чем в Москве, почти как в Швейцарии.

– Какие у вас сейчас условия? Яна Бурлакова говорила в феврале, что у вас в Израиле не самая лучшая ситуация из-за проблем с финансированием.
– Она также говорила, что мне ещё нужно доказывать, что я лучший. Я только недавно это прочитал. Вообще, любому спортсмену в любой стране, может быть не каждый год, но каждый олимпийский цикл нужно какие-то результаты показывать.
Конечно, сейчас я не привёз медали, и мне за это ничего не дадут, но её слова немного преувеличены. Общаюсь с ребятами из других стран у них плюс-минус такая же ситуация. Думаю, только Лаврейсен об этом не парится, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Материалы по теме
«Иногда скучаю по дому». Честное интервью с велогонщиком, уехавшим из России в Израиль
Эксклюзив
«Иногда скучаю по дому». Честное интервью с велогонщиком, уехавшим из России в Израиль
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android