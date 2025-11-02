«Дороже, чем в Москве». Бывший российский велогонщик Яковлев – о жизни в Израиле

Бывший российский трековый гонщик Михаил Яковлев рассказал о жизни в Изариле. Спортсмен с 2022 года представляет Израиль на международных стартах.

– Сложно было привыкать к жизни в Израиле?

– Да, как и любому, кто переезжает в другую страну. Здесь говорят на другом языке, жаркий климат и очень дорого. Дороже, чем в Москве, почти как в Швейцарии.

– Какие у вас сейчас условия? Яна Бурлакова говорила в феврале, что у вас в Израиле не самая лучшая ситуация из-за проблем с финансированием.

– Она также говорила, что мне ещё нужно доказывать, что я лучший. Я только недавно это прочитал. Вообще, любому спортсмену в любой стране, может быть не каждый год, но каждый олимпийский цикл нужно какие-то результаты показывать.

Конечно, сейчас я не привёз медали, и мне за это ничего не дадут, но её слова немного преувеличены. Общаюсь с ребятами из других стран у них плюс-минус такая же ситуация. Думаю, только Лаврейсен об этом не парится, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.