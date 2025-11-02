«Разочарование». Велогонщик сборной Израиля Яковлев — о своём выступлении на ЧМ-2025

Бывший российский трековый гонщик Михаил Яковлев, который ныне выступает за Израиль, подвёл итоги своего выступления на чемпионате мира — 2025.

– Михаил, какое впечатление у вас от собственного выступления на ЧМ-2025 в Сантьяго?

– Разочарование. Хотел привезти как минимум медаль спринта или кейрина, но не получилось – два пятых места.

– В кейрине вы уверенно дошли до финала, но примерно за круг до финиша будто бросили бороться.

– Немного не так. Я просто ошибся. За три с половиной круга до финиша нужно было садиться за лидерами, а я решил оттянуть атаку. Там уже Джеффри Хугленд и Харри Лаврейсен поехали вперёд… В общем, поздно начал атаковать.

– Медаль была близка.

– Может, было бы что-то, да, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.