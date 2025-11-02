«Ухта» уверенно обыграла ЛКС в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026
Сегодня, 2 ноября, в рамках группового турнира мини-футбольной Суперлиги-2025/2026 в Липецке состоялся матч между клубом ЛКС из Липецка и «Ухтой». Поединок завершился с разгромным счётом 7:2 в пользу гостей из Ухты.
Бетсити Суперлига . Групповой турнир
02 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЛКС
Липецк
Окончен
2 : 7
Ухта
Ухта
0:1 Мусин-Пушкин – 6' 0:2 Родин – 10' 0:3 Парадински – 12' 0:4 Емельянов – 13' 0:5 Щурок – 14' 0:6 Педала – 18' 1:6 Андреев – 20' 1:7 Парадински – 35' 2:7 Гибадуллин – 37'
ЛКС занимает 10-е место в чемпионате России. В активе команды 19 очков по итогам 18 матчей. В текущем сезоне липецкий клуб одержал шесть побед. «Ухта» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, одержав 13 побед в 20 матчах, набрав при этом 39 очков.
Действующим чемпионом России является «Ухта», которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра».
