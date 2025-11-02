«Ухта» уверенно обыграла ЛКС в матче группового этапа Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 2 ноября, в рамках группового турнира мини-футбольной Суперлиги-2025/2026 в Липецке состоялся матч между клубом ЛКС из Липецка и «Ухтой». Поединок завершился с разгромным счётом 7:2 в пользу гостей из Ухты.

ЛКС занимает 10-е место в чемпионате России. В активе команды 19 очков по итогам 18 матчей. В текущем сезоне липецкий клуб одержал шесть побед. «Ухта» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, одержав 13 побед в 20 матчах, набрав при этом 39 очков.

Действующим чемпионом России является «Ухта», которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра».