Пятеро россиян вышли в 1/64 финала Кубка мира по шахматам

Иван Землянский
Российские шахматисты Иван Землянский, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Алексей Гребнев и Арсений Нестеров одержали победы в 1/128 финала Кубка мира — 2025 и вышли в следующий раунд. Сергей Лобанов сыграет в третий день, так как счёт в противостоянии с его соперником пока ничейный. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами первого этапа соревнований для россиян.

Шахматы. Кубок мира — 2025. Результаты партий с участием российских спортсменов:

Иван Землянский (Россия) — Леван Панцулая (Грузия) — 1,5:0,5.
Владислав Артемьев (Россия) — Хескиел Ндахангвапо (Намибия) — 2:0.
Евгений Наер (Россия) — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар) — 1,5:0,5.
Алексей Гребнев (Россия) — Даниэль Кизон (Филиппины) — 1,5:0,5.
Арсений Нестеров (Россия) — Сапармурат Атабаев (Туркменистан) — 1,5:0,5.
Сергей Лобанов (Россия) — Кацпер Пёрун (Польша) — 1:1.

