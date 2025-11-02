Кенийка Хеллен Обири выиграла Нью-Йоркский марафон с рекордом трассы

Кенийская легкоатлетка Хеллен Обири стала победительницей 54-го в истории марафона в Нью-Йорке (США). 35-летняя бегунья установила рекорд трассы, преодолев дистанцию за 2:19.51 секунды. Для неё победа в этих соревнованиях стала второй в карьере. Второе и третье места на подиуме заняли её соотечественницы - Шарон Локеди и Шейла Чепкируи.

Легкая атлетика. Нью-Йоркский марафон, женщины. Результаты:

1. Хеллен Обири (Кения) — 2:19.51 секунды.

2. Шарон Локеди (Кения) — 2:20.07.

3. Шейла Чепкируи (Кения) — 2:20.24.

4. Фиона О’Киффи (США) — 2:22.49.

5. Энни Фрисби (США) — 2:24.12.

В 54-м Нью-Йоркском марафоне участвовало больше 55 тыс. человек.