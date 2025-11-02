Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бенсон Кипруто одержал победу на марафоне в Нью-Йорке

Бенсон Кипруто одержал победу на марафоне в Нью-Йорке
Бенсон Кипруто
Аудио-версия:
Комментарии

Кенийский легкоатлет бронзовый призёр Олимпиады-2024 Бенсон Кипруто победил на Нью-Йоркском марафоне — 2025. Он преодолел дистанцию за 2:08.09 секунды. На втором и третьем местах расположились его соотечественники — Александер Муньяо и Альберт Корир.

Лёгкая атлетика. Нью-Йоркский марафон, мужчины. Результаты:

1. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:08.09 секунды.
2. Александер Муньяо (Кения) — 2:08.09.
3. Альберт Корир (Кения) — 2:08.57.
4. Патрик Девер (Великобритания) — 2:08.58.
5. Матиас Кибурц (Швейцария) — 2:09.55.

В активе Кируто это уже четвёртый успех на марафонах — ранее он выигрывал соревнования в Бостоне (2021), Чикаго (2022) и Токио (2024).

В 54-м Нью-Йоркском марафоне участвовало больше 55 тыс. человек. Среди женщин сильнейшей стала кенийка Хеллен Обири, которая установила рекорд трассы.

Материалы по теме
Кенийка Хеллен Обири выиграла Нью-Йоркский марафон с рекордом трассы
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android