Бенсон Кипруто одержал победу на марафоне в Нью-Йорке

Кенийский легкоатлет бронзовый призёр Олимпиады-2024 Бенсон Кипруто победил на Нью-Йоркском марафоне — 2025. Он преодолел дистанцию за 2:08.09 секунды. На втором и третьем местах расположились его соотечественники — Александер Муньяо и Альберт Корир.

Лёгкая атлетика. Нью-Йоркский марафон, мужчины. Результаты:

1. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:08.09 секунды.

2. Александер Муньяо (Кения) — 2:08.09.

3. Альберт Корир (Кения) — 2:08.57.

4. Патрик Девер (Великобритания) — 2:08.58.

5. Матиас Кибурц (Швейцария) — 2:09.55.

В активе Кируто это уже четвёртый успех на марафонах — ранее он выигрывал соревнования в Бостоне (2021), Чикаго (2022) и Токио (2024).

В 54-м Нью-Йоркском марафоне участвовало больше 55 тыс. человек. Среди женщин сильнейшей стала кенийка Хеллен Обири, которая установила рекорд трассы.