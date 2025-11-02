Титулованный кенийский марафонец Элиуд Кипчоге завершил спортивную карьеру

40-летний кенийский марафонец Элиуд Кипчоге ушёл из спорта после Нью-Йорского марафона, в котором стал 17-м. Он преодолел дистанцию за 2.14:36 секунд.

Кипчоге является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) в марафоне, чемпионом мира (2003) в беге на 5000 м, а также 11-кратным победителем крупнейших марафонов планеты. В его активе победы на дистанциях в Чикаго (2014), Берлине (2015, 2017—2018, 2022—2023), Лондоне (2015—2016, 2018—2019) и Токио (2021).

Кениец заявил, что завершит карьеру после Нью-Йоркского марафона.

«Ноябрь, Нью-Йорк… Это место давно не выходит у меня из головы. Пришло время поехать туда, прежде чем отправиться в новое путешествие — бежать ради других целей, бежать ради смысла», — заявил Кипчоге ранее.