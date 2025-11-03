Единственная девушка на мужском Кубке мира проиграла в первом раунде

19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмукх на Кубке мира — 2025 проиграла представителю Греции Стаматису Куркулос-Ардитису в первом раунде. Дешмукх была единственной девушкой, принимающей участие в мужском Кубке мира.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира отберутся на турнир претендентов 2026 года.

Ранее Дивья Дешмукх стала победительницей Кубка мира по шахматам — 2025 среди женщин, который проходил в грузинском Батуми. В финале она одолела соотечественницу Хампи Конеру на тай-брейке финального матча со счётом 1,5:0,5. Прошлый Кубок мира состоялся в августе 2023 года в Баку. Тогда победительницей в драматичной борьбе стала россиянка Александра Горячкина.