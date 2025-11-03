Сборная России по гандболу заняла второе место по итогам товарищеского турнира в Минске

Мужская сборная России по гандболу в заключительном матче товарищеского турнира, который прошёл в Минске, уступила сборной команде Беларуси со счётом 28:34 в третьем, финальном матче. Поражение в последнем матче не позволило россиянам подняться выше второго места по итогам турнира, сборная набрала четыре очка.

В первой встрече российская команда обыграла сборную Ирака со счётом 37:20. Во втором матче россияне оказались сильнее второй команды Беларуси, обыграв её с результатом 28:27.

Первое место по итогам турнира заняла сборная Беларуси с шестью очками. На третьем месте, после России, расположилась вторая сборная Беларуси с двумя очками. Сборная Ирака не набрала ни одного очка и заняла последнее место.