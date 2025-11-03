Ефимова не заявилась на дистанцию 200 м брассом на ЧР-2025 на короткой воде

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не стала заявляться на дистанцию 200 м брассом на чемпионате России – 2025 на короткой воде, который пройдёт с 7 по 12 ноября в Казани.

Вместе с тем Ефимова заявлена на дистанциях 50 м и 100 м. Финальный заплыв на 100 м пройдёт 9 ноября, медали на дистанции 50 м будут разыграны в заключительный день соревнований – 12 ноября.

В рамках чемпионата России – 2025 по плаванию на короткой воде будет разыграно 48 комплектов наград. В соревнованиях примут участие призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

33-летняя Ефимова является трёхкратным призёром Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира и многократным призёром мирового первенства.