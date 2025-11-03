Российский парапланерист погиб на юго-западе Турции, упав со скалы — Star

37-летний российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб в районе Фетхие, провинции Мугла, на юго-западе Турции. Россиянин упал на скалы и погиб на месте. Об этом сообщает газета Star.

«Российский пилот-парапланерист Вячеслав Грибанов вылетел с 1700-метровой взлётно-посадочной полосы Бабадаг в районе Олюдениз. Грибанов упал в скалистую местность по неуказанной причине после полёта. После уведомления в регион были направлены сотрудники жандармерии и медицинские бригады. Бригады, прибывшие на место аварии, определили, что Грибанов умер. Тело было доставлено в морг государственной больницы Фетхие», — пишет издание.