Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский парапланерист погиб на юго-западе Турции, упав со скалы — Star

Российский парапланерист погиб на юго-западе Турции, упав со скалы — Star
Комментарии

37-летний российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб в районе Фетхие, провинции Мугла, на юго-западе Турции. Россиянин упал на скалы и погиб на месте. Об этом сообщает газета Star.

«Российский пилот-парапланерист Вячеслав Грибанов вылетел с 1700-метровой взлётно-посадочной полосы Бабадаг в районе Олюдениз. Грибанов упал в скалистую местность по неуказанной причине после полёта. После уведомления в регион были направлены сотрудники жандармерии и медицинские бригады. Бригады, прибывшие на место аварии, определили, что Грибанов умер. Тело было доставлено в морг государственной больницы Фетхие», — пишет издание.

Материалы по теме
Титулованный кенийский марафонец Элиуд Кипчоге завершил спортивную карьеру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android