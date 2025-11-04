Российский штангист Мянд с рекордами выиграл золото на юниорском чемпионате Европы

Российский штангист Георгий Мянд выиграл золотую медаль на юниорском чемпионате Европы, установив несколько европейских рекордов. Соревнования проходили среди спортсменов младше 23 лет.
Мянд состязался в весовой категории выше 110 кг и установил три рекорда: 173 кг в рывке, 213 кг в толчке и 386 кг по сумме.
Серебряную медаль завоевал представитель Турции Селахаттин Алтын, показавший результат 371 кг (166 кг в рывке, 205 кг в толчке). Тройку призёров замкнул молдавский тяжелоатлет Станислав Ужа, чей суммарный вес составил 368 кг (165 кг + 203 кг).
Чемпионат Европы проходит в столице Албании Тиране, россияне выступают в нейтральном статусе.