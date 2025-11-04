Скидки
Рекордсмен мира среди юниоров в беге на 100 м не смог оправдать допинг конфетами

Суринамский спринтер Иссам Асинга проиграл апелляцию на своё отстранение длительностью в четыре года за положительный допинг-тест. Об этом сообщает AP News.

В июле 2023 года Асинга сдал положительный тест на запрещённое вещество GW1516, разработанное для повышения выносливости и сжигания жира. Асинга утверждал, что допинг попал ему в организм через жевательные конфеты Gatorade. Он заявил, что жевательные конфеты были частью подарочного пакета, который он получил в Лос-Анджелесе (США), где его признали лучшим легкоатлетом года по версии Gatorade.

В мае 2024 года стало известно о четырёхлетнем отстранении Асинги. Спринтер был лишён мирового рекорда среди юниоров в беге на 100 м на чемпионате Южной Америки 2023 года (9,89 секунды).

