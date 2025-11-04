Скидки
«Приятно уезжать не с пустыми руками». Российский гимнаст Маринов — об итогах ЧМ-2025

Российский гимнаст Даниел Маринов, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, подвёл итоги выступления на своём первом взрослом международном старте.

«Времени прийти в себя пока не было. Но в целом ощущения уже улеглись, потихоньку укладываются в голове. Главное – наконец-то в моей жизни был первый полноценный международный старт! И приятно, что удалось уехать из Джакарты не с пустыми руками.

Честно говоря, даже рад тому, что мой первый международный старт – это именно чемпионат мира. Я смог прямо сразу с головой окунуться во всю эту международную суету и понять, что да как. Рад, что всё так сложилось», — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

