Евгения Чикунова впервые проплывёт дистанцию комплексом на чемпионате России

Российская пловчиха Евгения Чикунова, планирующая принять участие в чемпионате России по плаванию на короткой воде, который пройдёт в Казани с 7 по 12 ноября, намерена проплыть дистанцию 200 м комплексом. Об этом спортсменка сообщила у себя в соцсетях, опубликовав фото списка участников заплыва и подчеркнув, что она есть в заявке пловцов.

Чикунова специализируется на плавании брассом, «комплексные» дистанции не входят в специализацию спортсменки.

«85 в заявке. NT. 200 комплекс. 7 ноября. Морально готовлюсь», — написала Чикунова у себя в телеграм-канале.

Чикунова — серебряный призёр чемпионата мира (2025), чемпионата Европы на длинной (2021) и короткой (2021, 2024) воде. В 2023 году она установила мировой рекорд в заплыве на 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды).