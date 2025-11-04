Даниел Маринов: мог спокойно завоёвывать серебро на брусьях, но наделал ошибок

Российский гимнаст Даниел Маринов, выигравший бронзовую медаль на недавнем чемпионате мира по спортивной гимнастике, рассказал, что в случае более чистого исполнения элементов на брусьях он мог бы побороться за второе место на турнире.

«Обидно было не потому, что я не в тройке, нет. На медаль многоборья я не рассчитывал, не думал, что у меня какие-то шансы пробиться в финал есть, хотя и квалифицировался с четвёртым результатом. Скорее всего, я остался бы на тех же позициях, но в любом случае падение на перекладине дало мне большой опыт, с которым я справился. И главное – получилось зацепить медаль на брусьях. Но при этом, если честно, я сделал на брусьях самую худшую комбинацию за последние три-четыре года моих выступлений на взрослом помосте. Буквально чудом получилось на третьей позиции удержаться, было множество мелких ошибок. Грубых не было, именно мелкие помарки, которые не дали мне подняться выше, не хватило чуть-чуть.

Хотя в целом я выходил бороться именно за второе место. Мог спокойно завоёвывать серебро, да ещё и с отрывом от третьего места. Но наделал ошибок, не сделал всё так, как умею, – и только третий. Я доволен тем, что медаль в принципе есть, что уехал с чемпионата мира не с пустыми руками, но внутри сидит такое чувство, что я не сделал всё так, как умею. Небольшой осадок внутри остался, уверен, что на следующий чемпионат мира я приеду уже с другими эмоциями. Надеюсь, там получится всё сделать намного лучше», — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.