«Оценки немножко поджимали». Россиянин Маринов — о судействе на ЧМ-2025 по гимнастике

Российский гимнаст Даниел Маринов, выигравший бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии, рассказал о судействе на турнире.

– В спортивной гимнастике есть и фактор субъективности. Насколько трудно было адаптироваться к международному судейству? Вас же воспринимали как новичка. Вы заработали себе имя в России, но не в мире.
– Это чувствовалось в первые два дня соревнований: в квалификации и финале многоборья. Оценочки немножко поджимали, особенно в сравнении с мировыми лидерами, с которыми я шёл, с шестёркой сильнейших. Но я к этому был готов, потому что старшие ребята предупреждали меня об этом, что это возможно. Но нас ещё не знают судьи, мир. Основная задача была – приехать, показать, что мы умеем. С этой задачей я справился. В последний день, когда я выступал на брусьях и перекладине, чувствовалось, что судьи уже намного добрее ко мне относятся и ставят соответствующие оценки, — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

