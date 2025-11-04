«Я был шокирован». Лидер сборной России по гимнастике — о конкуренции на чемпионате мира

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 по спортивной гимнастике Даниел Маринов рассказал, что был шокирован высокой конкуренцией на международной арене.

«Я был шокирован. До этого я следил за мировой ареной в соцсетях, за результатами следил. Но, увидев всё вживую, начинаешь понимать, что необходимо на тренировках убирать даже малейшие недочёты, ведь решают порой не сотые, а тысячные доли балла. Нужно всё делать идеально. Выступление на международной арене показывает, на каком этапе ты действительно находишься и куда тебе нужно расти.

Сейчас я понимаю слова наших олимпийцев, которые говорили, что сложно выступать без международных стартов. Я раньше их не до конца понимал, меня в целом всё устраивало, наверное, потому что у меня их никогда по сути и не было. И я привык выступать на чемпионате России. Теперь я понимаю, почему конкретно их не хватает, в чём суть проблемы. Это связано с конкуренцией, на чемпионате мира она колоссальная, важен каждый аспект», — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.