«Все были нам рады». Даниел Маринов рассказал, как россиян встретили на ЧМ по гимнастике

Бронзовый призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике Даниел Маринов рассказал, что зарубежные атлеты тепло приняли россиян на турнире.

– Как вас приняли зарубежные атлеты? Было желание с кем-то пообщаться лично, познакомиться с лидерами мировой спортивной гимнастики?
– Я старался поддерживать контакт, но японцы и китайцы очень плохо говорят по-английски. Китайцы вообще почти не разговаривают, японцы что-то сказать ещё могут. Ребята хорошие, отзывчивые, но во время соревнований мы практически не разговариваем, особенно китаец на меня очень странно смотрел, когда я ему вопросы задавал по ходу соревнований (улыбается).

С американцами мы достаточно плотно общались, мы в одном потоке с ними выступали, первые дни вместе тренировались. Все к нам очень хорошо относились, помню даже, когда только приехали, к нам сами подошли венгры, американцы, британцы, турки, мои друзья болгары. Сказали, мол, добро пожаловать, вас сильно не хватало. Все были нам рады, — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

