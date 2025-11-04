Скидки
Российский гимнаст Маринов рассказал, что удивило его на чемпионате мира в Индонезии

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 по спортивной гимнастике Даниел Маринов рассказал, что ему показалось наиболее удивительным на турнире в Индонезии.

«Удивило, что на соревнованиях такого большого масштаба так же масштабно проходят и тренировки. Поразила организация. Комплекс, в котором мы выступали и тренировались, был очень большим. И внутри было порядка четырёх только тренировочных залов.

Также был отдельно разминочный помост со всеми снарядами, на котором мы разминались непосредственно перед соревнованиями. А ещё арена выглядела достаточно масштабно, особенно меня порадовала цветовая гамма, которую выбрали в этом году. Таких цветов ранее на помосте ещё не было, выглядело очень круто», — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

