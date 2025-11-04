«Символ сплочённости». Михаил Дегтярёв поздравил россиян с Днём народного единства

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв опубликовал поздравление с Днём народного единства.

«Поздравляю всех с Днём народного единства. Этот праздник — символ сплочённости и ответственности каждого за страну.

Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что сила России в единстве народа, в умении действовать вместе ради общего результата. Командный дух, взаимная поддержка, взаимоуважение — это ещё и важнейшие спортивные качества. Пусть этот день напоминает, что победы рождаются только там, где есть общая цель и готовность идти вперёд вместе», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.