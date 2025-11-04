Скидки
«Много неприятных запахов, дышать невозможно». Гимнаст Маринов — о столице Индонезии

«Много неприятных запахов, дышать невозможно». Гимнаст Маринов — о столице Индонезии
Российский гимнаст Даниел Маринов, выигравший бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастике — 2025, рассказал об атмосфере на улицах Джакарты, где проходил турнир.

«Мы с ребятами пару раз выходили погулять и после первого дня соревнований, и после многоборья. Не сказал бы, что весь город вдоль и поперёк прошли, Джакарта – немаленький город, 600 квадратных километров, – но по популярным местам, которые местные советовали, мы прошлись.

Нюансы есть. Много неприятных запахов встречается, тысячи ароматов между собой переплетаются так, что невозможно дышать становится. А так в целом прошлись по торговым центрам – там всё красиво, цивилизованно.

Но сам бы я в Джакарту не поехал. Очень большой контраст чувствовался на улице, когда смотришь на людей. Выходишь из торгового центра, и всё цивилизованно, красиво, чисто, аккуратно. А дальше делаешь буквально пару шагов по ступеням вниз и видишь, как люди без обуви едят на полу грязными руками варёную кукурузу. Культура такая, своеобразная», — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

