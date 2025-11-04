Скидки
Российские ватерполисты будут допущены к международным соревнованиям с 2026 года

Российские ватерполисты будут допущены к международным соревнованиям с 2026 года
Международная федерация плавания (World Aquatics) внесла изменения в правила допуска нейтральных спортсменов к соревнованиям. Ватерполисты из России и Беларуси будут допущены к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года. Спортсмены во время турниров не могут проявлять национальной принадлежности.

Ранее World Aquatics допустила российских пловцов, синхронистов и прыгунов в воду в нейтральном статусе. Они выступили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште и на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов в нейтральном статусе в командном виде спорта.

