Главная Другие Новости

Легендарный игрок НФЛ Том Брэди клонировал свою собаку, умершую в 2023 году

Легендарный профессиональный игрок в американский футбол (НФЛ) Том Брэди сообщил, что клонировал свою собаку.

Брэди рассказал, что его собака Джуни — клон покойного домашнего любимца его семьи Луа, которая ушла из жизни в 2023 году. Собака была создана биотехнологической компанией Colossal Biosciences, в которую Брэди инвестировал.

«Я люблю своих животных. Они очень много значат для меня и моей семьи. Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи перед её кончиной», — приводит слова Брэди The Guardian.

Том Брэди завершил карьеру в 2023 году. Он считается одним из лучших квотербеков в истории НФЛ.

