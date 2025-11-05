Скидки
«Это было самым большим вызовом». Тренер Андреев — о возвращении гимнастов на ЧМ

«Это было самым большим вызовом». Тренер Андреев — о возвращении гимнастов на ЧМ
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира – 2025 в Джакарте (Индонезия), на котором впервые после мирового первенства – 2021 выступили российские гимнасты.

«Возвращение после такого длительного перерыва было самым большим вызовом. Мы начинали с нуля. Надо было понимать, как к нам будут относиться судьи, другие участники. Мы ехали с чувствами, ожиданиями чего-то нового. С этим и приходилось работать в преддверии чемпионата мира.

Когда мы приехали, обстановка была хорошая — не было косых взглядов. Подготовка получилась скомканной. Чемпионат России проходил близко по срокам к чемпионату мира. Было несколько вариантов, кого бы хотели там видеть. Были и запасные варианты — успеет ли Маринов тот же восстановиться. Получилось по лучшему сценарию. Костяк сборной мы повезли. Выбор был сложным. Понимали, кто может попасть на чемпионат мира и на что можем рассчитывать», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Американцы были нам рады». Новый лидер российской гимнастики — об итогах ЧМ-2025
«Американцы были нам рады». Новый лидер российской гимнастики — об итогах ЧМ-2025
