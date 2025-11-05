Тренер Андреев — о судействе на ЧМ-2025: ко всем было одинаковое отношение

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев оценил судейство на прошедшем чемпионате мира – 2025 в Джакарте (Индонезия), отметив, что оно было жёстким, но одинаковым для всех гимнастов.

«Прошлый олимпийский цикл я участвовал во всех международных соревнованиях. Всё видел изнутри, ощущал на себе, будут ли проблемы. У нас не было никаких проблем по отношению ко мне. Когда приехали на чемпионат мира, не было предпосылок, что нас плохо судят. Если брать мужскую гимнастику, на внутренних стартах у нас приблизительно такие же оценки. Если брать женскую сторону, оценки нас немного шокировали. Но не могу сказать, что нас засудили — ко всем было одинаковое отношение. Судили жёстко, но одинаково. Что заслужил, то и получил. Судейство было неплохим», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.